Под Киевом машина загорелась после столкновения, пассажира зажало в авто. Видео
В воскресенье, 26 декабря, под Киевом произошло серьезное ДТП с последующим возгоранием автомобиля.
Соответствующие фотографии происшествия публикует "dtp.kiev.ua" в Facebook
Указывается, что авария произошла на трассе в районе Броваров. На кадрах непонятно из-за чего случилось возгорание, однако заметно, что на место уже прибыли правоохранители и спасатели.
Движение в районе усложнено. Авторы Telegram-канала также сообщают о большом количестве пострадавших.
Предварительно, водитель с двумя детьми и супругой на полном ходу врезался в едущий попутно BMW. В результате столкновения зажало женщину, а автомобиль загорелся.
Всех в срочном порядке госпитализировали, при этом водитель BMW не пострадал.
Правоохранители выясняют все детали произошедшего.
Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожской области перевернулся автобус, в котором ехали 20 детей-спортсменов. В результате аварии несовершеннолетние не пострадали, но в больницу с травмой головы обратился их тренер.
Помимо этого, в Днепре произошла авария, в которой иномарка протаранила другую машину и влетела в людей, переходивших дорогу по переходу.