В воскресенье, 26 декабря, под Киевом произошло серьезное ДТП с последующим возгоранием автомобиля.

Соответствующие фотографии происшествия публикует "dtp.kiev.ua" в Facebook

Указывается, что авария произошла на трассе в районе Броваров. На кадрах непонятно из-за чего случилось возгорание, однако заметно, что на место уже прибыли правоохранители и спасатели.

Движение в районе усложнено. Авторы Telegram-канала также сообщают о большом количестве пострадавших.

Предварительно, водитель с двумя детьми и супругой на полном ходу врезался в едущий попутно BMW. В результате столкновения зажало женщину, а автомобиль загорелся.

Всех в срочном порядке госпитализировали, при этом водитель BMW не пострадал.

Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожской области перевернулся автобус, в котором ехали 20 детей-спортсменов. В результате аварии несовершеннолетние не пострадали, но в больницу с травмой головы обратился их тренер.

Помимо этого, в Днепре произошла авария, в которой иномарка протаранила другую машину и влетела в людей, переходивших дорогу по переходу.