В Днепре произошла авария, в которой иномарка протаранила другую машину и влетела в людей, переходивших дорогу по переходу.

Об этом сообщает портал Gorod.dp.ua.

ДТП произошло улице Паникахи, напротив торгового центра Terra. Машина BMW выезжала со стоянки ТЦ и остановилась, чтобы пропустить пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. В это время по дороге мчало авто Subaru, водитель которого по неустановленным на данный момент причинам не смог затормозить и врезался в машину. После столкновения Subaru отбросило прямо на пешеходов, которых он несколько метров протащил по остановке.

При этом водитель Subaru ехал на красный свет.

На место аварии прибыли медики и полиция. О состоянии пострадавших пока не известно. Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

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