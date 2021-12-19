Патрульная полиция Киева разыскивает очевидцев и виновника ночного ДТП, в результате которого были повреждены несколько припаркованных машин.

Об этом в своем Telegram-канале сообщают столичные патрульные.

Так, 17 декабря около 23 часов на улице Вышгородской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11-ти автомобилей.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, совершил ДТП, после чего скрылся с места оставив свой автомобиль.

Предварительно правоохранители установили, что водитель Toyota Camry двигался со стороны площади Тараса Шевченко в сторону проспекта Правды и повредил 8 автомобилей, припаркованных по обе стороны дороги: Toyota Highlander, Ford Transit, Range Rover, Mitsubishi Outlander, Мазда Tribute, Toyota Land Cruiser Prado, Ni , Kia Rio.

После чего водитель столкнулся с двумя автомобилями, которые двигались по дороге - BMW 320 и служебный автомобиль Renault Master.

Инспекторы составили соответствующие административные материалы. Автомобиль Toyota Camry эвакуировали на штрафплощадку.

"Отдел розыска и обработки материалов ДТП просит всех очевидцев, владеющих какой-либо информацией по поводу указанного ДТП, позвонить в службу 102 и помочь установить обстоятельства и виновника", - указывается в сообщении патрульных.

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