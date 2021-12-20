В результате ДТП пострадали два человека. Фото: Facebook/ Вартові еспресо

Вечером в воскресенье, 19 декабря, в Дарницком районе Киева маневровый тепловоз протаранил на нерегулируемом железнодорожном переезде легковой автомобиль, в салоне которого находился ребенок. 

Об этом в Facebook сообщают "Вартови эспрессо". 

Инцидент произошел на улице Горбунова. Маневровый тепловоз протаранил легковушку Daewoo, водитель которой по неизвестным причинам не пропустил состав. Локомотив наехал на машину с правой стороны и несколько метров протащил ее.

Пострадали два пассажира авто: женщина и малолетняя девочка. Медики оказали им помощь на месте. Водитель не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

В Киеве тепловоз протаранил авто. Фото: Вартові еспрессо

В Киеве тепловоз протаранил авто. Фото: Вартові еспрессо

В Киеве тепловоз протаранил авто. Скриншот: Вартові еспрессо

Напомним, на прошлой неделе под Ивано-Франковском пассажирский поезд сбил легковое авто.Инцидент произошел на железнодорожном переезде в селе Угринов Ивано-Франковского района. В результате погибли два человека. 

Также мы писали о том, что в конце ноября в России снегоуборочный поезд сбил легковушку, за рулем которой была учительница, в результате погибли трое ее учеников, которые были в салоне авто.

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