Возле станции Чубатовка в Одесской области поезд насмерть сбил парня, который решил посидеть на путях. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"По словам машиниста, увидев, что на путях сидит человек, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На место аварии вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть потерпевшего", - рассказали правоохранители.

В то же время в полиции уточнили, что сейчас изучаются все обстоятельства инцидента. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь с 13 на 14 декабря в Ивано-Франковской области пассажирский поезд сбил на железнодорожном переезде легковую машину. В результате погибли два человека. Спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента деблокировали из автомобиля двух человек без признаков жизни: мужчину 1992 года рождения и женщину 1985 года рождения.

Также мы сообщали, что в прошлом году в Днепре поезд сбил коляску с маленьким ребенком.