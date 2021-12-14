Ночью под Ивано-Франковском пассажирский поезд сбил легковое авто. Есть погибшие. Фото
В ночь с 13 на 14 декабря в Ивано-Франковской области пассажирский поезд сбил на железнодорожном переезде легковую машину. В результате погибли два человека.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба регионального управления ГСЧС.
Инцидент произошел около 23:30 на железнодорожном переезде в селе Угринов Ивано-Франковского района.
"К месту происшествия сразу же были направлены спасатели группы спасательных работ аварийно-спасательной части специального назначения, спасатели государственного пожарно-спасательного поста села Ямница и дежурную смену изменение Оперативно-координационного центра", - рассказали в ГСЧС.
Спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента деблокировали из автомобиля двух человек без признаков жизни: мужчину 1992 года рождения и женщину 1985 года рождения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По информации из соцсетей, поезд следовал из Киева в Ивано-Франковск.
Напомним, "Страна" писала о том, что в России снегоуборочный поезд сбил легковушку, за рулем которой была учительница, погибли трое ее учеников.
Также мы сообщали, что в прошлом году в Днепре поезд сбил коляску с маленьким ребенком.