В четверг, 23 декабря, в Запорожской области перевернулся автобус, в котором ехали 20 детей-спортсменов. В результате аварии несовершеннолетние не пострадали, но в больницу с травмой головы обратился их тренер.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, авария случилась на автодороге "Днепрорудное - Василовка", недалеко от села Скельки Васильевского района. На момент аварии в микроавтобусе находились 20 несовершеннолетних 2011-2012 годов рождения, трое родителей и тренер. За медицинской помощью в больницу обратился тренер, у него травма головы.

С места аварии все участники уехали попутным транспортом, оставив лишь водителя автобуса.

Правоохранители открыли уголовное дело по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Кроме того, в отношении владельца фирмы-перевозчика составлен административный протокол по ст. 140 "Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения или обозначению на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, недавно во Львовской области автобус влетел в легковушку, пострадали двое взрослых и двое детей.

Также мы писали о том, что в Луганской области произошла смертельная авария с пассажирским микроавтобусом.