На автодороге Одесса-Николаев произошла авария, в которой столкнулись микроавтобус Mercedes и автомобиль BMW. Пострадали пять из 11 человек, которые находились в маршрутке.

Об этом сообщают правоохранители региона.

ДТП произошло на 234-м километре трассы Одесса-Николаев вечером в воскресенье, 26 декабря. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой. В результате аварии в больницу попали пять человек: два водителя и три пассажира микроавтобуса. Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали, что на трассе под Черниговом произошла жуткая авария. Возле села Брусилов пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли 13 человек, 6 получили травмы. Аварию спровоцировал 44-летний водитель фуры, выехав на встречную полосу. Однако он своей вины не признает.

Также сообщали, как под Киевом на ходу загорелась маршрутка с 20 пассажирами.