Правоохранительные органы завершили досудебное расследование обстоятельств смертельного ДТП на проспекте Гагарина в Харькове с участием несовершеннолетнего Николая Харьковского. До конца этого года ожидается вручение обвинительного акта и передача дела в суд.

Об этом сообщает адвокат одного из потерпевших в Facebook Игорь Черняк.

"Досудебное расследование по факту ДТП на проспекте Гагарина с участием автомобилей Инфинити и Шевроле - завершено. Следствие предоставило материалы досудебного расследования стороне защиты Николая Харьковского", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам адвоката, ожидается, что дело будет передано в суд до конца текущего года.

"Следствием в очень разумные сроки был проделан колоссальный объем необходимой работы. Собраны все возможные доказательства, допрошены все свидетели, проведены все необходимые экспертизы, установлены все обстоятельства от "а" до "я", - добавил Черняк.

Кроме того, он сообщил, что расследование дела в отношении родителей Николая Харьковского все еще продолжается.

"Наша позиция неизменна: они также должны отвечать перед законом и предстать перед судом", - резюмировал адвокат.

Напомним, что в конце октября Николай Харьковский за рулем Infiniti вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости. В результате погиб человек и пострадали пассажиры машины. После ДТП Харьковский вел себя нагло и кричал на полицию, заявляя, что его "отмажут".

Однако следствие собрало довольно много доказательств того, что за рулем был именно Николай, и через время подросток признал вину в совершении аварии.