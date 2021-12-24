В Харькове завершили досудебное расследование смертельного ДТП с участием мажора Коли Харьковского
Правоохранительные органы завершили досудебное расследование обстоятельств смертельного ДТП на проспекте Гагарина в Харькове с участием несовершеннолетнего Николая Харьковского. До конца этого года ожидается вручение обвинительного акта и передача дела в суд.
Об этом сообщает адвокат одного из потерпевших в Facebook Игорь Черняк.
"Досудебное расследование по факту ДТП на проспекте Гагарина с участием автомобилей Инфинити и Шевроле - завершено. Следствие предоставило материалы досудебного расследования стороне защиты Николая Харьковского", - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам адвоката, ожидается, что дело будет передано в суд до конца текущего года.
"Следствием в очень разумные сроки был проделан колоссальный объем необходимой работы. Собраны все возможные доказательства, допрошены все свидетели, проведены все необходимые экспертизы, установлены все обстоятельства от "а" до "я", - добавил Черняк.
Кроме того, он сообщил, что расследование дела в отношении родителей Николая Харьковского все еще продолжается.
"Наша позиция неизменна: они также должны отвечать перед законом и предстать перед судом", - резюмировал адвокат.
Напомним, что в конце октября Николай Харьковский за рулем Infiniti вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости. В результате погиб человек и пострадали пассажиры машины. После ДТП Харьковский вел себя нагло и кричал на полицию, заявляя, что его "отмажут".
Однако следствие собрало довольно много доказательств того, что за рулем был именно Николай, и через время подросток признал вину в совершении аварии.