В воскресенье, 26 декабря, в Ростовской области России произошла авария – микроавтобус Mercedes Vito врезался в грузовик, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщил "глава администрации Донецка" Алексей Кулемзин в Facebook.

"Сегодня в 05:00 в Ростовской области РФ произошло ДТП. Водитель автомобиля Mercedes Vito (Москва - Донецк) не справился с управлением и совершил столкновение с попутно движущимся грузовым автомобилем. В результате аварии погибли 3 человека, пострадали 6 человек. Среди погибших - двое дончан, все пострадавшие также жители г. Донецка", - говорится в сообщении.

Также он рассказал, что погибшие в ДТП сейчас находятся в морге Ростовской области. Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Тарасовского района.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре произошла авария, в которой иномарка протаранила другую машину и влетела в людей, переходивших дорогу по переходу.

Кроме того, 22 декабря, под Одессой лоб в лоб столкнулись две фуры. Авария случилась на автодороге Одесса - Вознесенск, возле поселка Доброслав. По предварительным данным полиции, водитель автопоезда MAN, направлявшийся в сторону Вознесенска, пытался объехать припаркованную на обочине легковушку, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком такой же марки. В итоге погибли водители обоих автомобилей.