За минувшую неделю в мире коронавирусной инфекцией заболели более 15 миллионов человек, что является рекордным показателем за все время пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным специалистов, в период с 3 по 9 января количество заразившихся коронавирусом выросло на 55%, при этом количество летальных случаев практически не изменилось.

В ВОЗ сообщили, что, по состоянию на 9 января в мире было зарегистрировано более 304 млн подтвержденных случаев заболевания и более 5,4 миллионов летальных случаев.

О росте количества инфицированных Covid-19 сообщили пять из шести регионов ВОЗ, только в Африке фиксируют уменьшение случаев коронавируса на 11%.

Регион Юго-Восточной Азии заявил о самом большом числе новых случаев коронавируса на прошлой неделе (418%), за ним следуют Регион Западной части Тихого океана (122%), Регион Восточного Средиземноморья (86%), Регион стран Америки (78%) и Европейский регион (31%).

При этом, по данным ВОЗ, число смертей значительно выросло в Африке (на 84%) и Америке (на 26%), в то время как в Европе - снизилось на 10%, в Юго-Восточной Азии - на 6%, а в Восточном Средиземноморье - на 11%.

Напомним, днем ранее в ВОЗ спрогнозировали заражение штаммом "Омикрон" более половины населения Европы уже в ближайшие недели.

Кроме того, мы писали, что, по данным ученых, в Украине уже началась новая волна коронавируса.