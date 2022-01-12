В Украине второй день растет заболеваемость ковидом. В течение прошлых суток коронавирус выявили у 7 117 человек. Кроме того, за день в нашей стране в два раза подскочило число госпитализаций пациентов с ковидом: вчера сообщалось о 915 людях, которые с этим диагнозом попали в больницы, сегодня их уже 1 898.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 12 января Минздравом.

По данным ведомства, вчера ковид обнаружили у 409 детей и 160 медиков. Выздоровели от коронавируса 8 077 человек. 193 случая болезни оказались летальными.

За сутки в Украине сделали 106 362 прививки от коронавируса. 33 288 человек получили первую дозу вакцины, 59 348 человек - вторую. Дополнительную прививку сделали 670 украинцам, бустерную дозу получили 13 056 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в нашей стране сделали уже более 29 млн прививок от коронавируса.

За все время пандемии в Украине заболели 3 716 988 человек, из них 3 530 624 человека уже выздоровели. 97 737 случаев ковида оказались летальными.

Напомним, "Страна" писала о том, что по данным Национальной академии наук, в Украине уже началась новая волна коронавируса.

Также мы сообщали, что в ВОЗ прогнозируют заражение штаммом "Омикрон" более половины населения Европы уже в ближайшие недели.

Кроме того, мы писали, что в Минздраве считают, что пик "омикроновой" волны коронавируса в Украине придется на февраль с постепенным убыванием до апреля.