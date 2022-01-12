В Украине среднее количество новых случаев коронавируса за последнюю неделю составило 4 540 в день, среднее число летальных исходов - 158 в день. Ученые констатируют, что новая волна ковида в нашей стране уже начинается.

Об этом свидетельствует отчет Национальной академии наук Украины.

По информации ученых, число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря. Увеличились также объемы тестирования.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12-18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) - в течение недели 19-25 января", - прогнозируют в НАН.

Наблюдаемая летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности. Такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. В последние 3-5 дней среди больных возросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет.

Напомним, ранее в Минздраве прогнозировали, что новая волна коронавируса, спровоцированная штаммом "Омикрон", ожидается в Украине в конце января.

Также мы писали о ном, что в ВОЗ прогнозируют заражение штаммом "Омикрон" более половины населения Европы уже в ближайшие недели.