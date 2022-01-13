В Израиле, где уже делают прививки четвертой дозой вакцины, планируют в апреле начать иммунизацию младенцев и детей младшего возраста.

Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников здравоохранения страны сообщает Times of Israel.

"В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я полагаю, что к апрелю это будет расширено для любого возраста старше шести месяцев", - заявил он.

Также в издании добавили, что компания Pfizer проводит клинические испытания вакцины для маленьких детей. Ранее испытания препарата среди детей от двух до пяти лет показали, что две дозы препарата не обеспечивают ожидаемую защиту от коронавируса.

В настоящее время компания проверяет реакцию на схему из трех мини-доз для детей младше пяти лет.

Ранее мы писали, что весной в Украине могут начать вакцинировать от коронавируса детей от 5 лет. Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, опыт других стран показывает, что иммунизация от Сovid-19 для детей - это безопасно.

Также сообщали, что в Беларуси начали прививать детей от коронавируса.