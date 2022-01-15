За прошедшие сутки, 14 января, количество зараженных коронавирусом в Украине возросло на 10 569 человек. Это рекорд этой недели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За последние сутки болезнь подтвердили у 727 детей и 229 медицинских работников. Также за последние 24 часа:

Госпитализированы - 1682 заболевших

Летальных случаев - 127 пациентов

Выздоровели - 6127 граждан

Также в Минздраве Украины рассказали, что за последние 24 часа было сделано 76948 тестов на COVID-19. Из них почти половина (31409) на антитела.

Больше всего суточных случаев заболевания обнаружено в Киеве (1178), а также Львовской (1178) и Ивано-Франковской (1167) областях.

Напомним, вчера количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 476 граждан. Тогда заболели чуть больше 660 детей.

До этого сообщалось, что на днях в Национальной академии наук сообщили, что в Украине уже началась новая волна коронавируса, которую в Минздраве ожидали только к концу месяца.

Также мы сообщали, что в Украине впервые за месяц за день коронавирусом заразились больше 10 тысяч человек.

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