В Украине больше 10 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Это рекорд недели
За прошедшие сутки, 14 января, количество зараженных коронавирусом в Украине возросло на 10 569 человек. Это рекорд этой недели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За последние сутки болезнь подтвердили у 727 детей и 229 медицинских работников. Также за последние 24 часа:
- Госпитализированы - 1682 заболевших
- Летальных случаев - 127 пациентов
- Выздоровели - 6127 граждан
Также в Минздраве Украины рассказали, что за последние 24 часа было сделано 76948 тестов на COVID-19. Из них почти половина (31409) на антитела.
Больше всего суточных случаев заболевания обнаружено в Киеве (1178), а также Львовской (1178) и Ивано-Франковской (1167) областях.
Напомним, вчера количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 476 граждан. Тогда заболели чуть больше 660 детей.
До этого сообщалось, что на днях в Национальной академии наук сообщили, что в Украине уже началась новая волна коронавируса, которую в Минздраве ожидали только к концу месяца.
Также мы сообщали, что в Украине впервые за месяц за день коронавирусом заразились больше 10 тысяч человек.
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