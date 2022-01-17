Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил о выздоровлении от коронавируса, который он подхватил в начале января.

Об этом он написал в публикации на своей странице в Facebook, в понедельник, 17 января.

Стефанчук заявил, что получил негативный тест на коронавирус. Кроме того, он поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он болел. В частности, отдельную благодарность он выразил вице-спикеру Верховной Рады Александру Корниенко, "который на этот период взял на себя ответственность за управление парламентом".

Напомним, о том, что Стефанчук заразился коронавирусом, он сообщил 6 января. Председатель Рады был вакцинирован.

Вместе с тем, Стефанчук впервые переболел Covid-19 в ноябре 2020 года, невзирая на строгие соблюдения карантинных мер - ношение маски, перчаток и дезинфекцию.

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