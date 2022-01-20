Новый штамм коронавируса "Омикрон", который в 3 раза заразнее "Дельты", по состоянию на среду, 19 января, выявлен уже в 10 регионах Украины.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко пишет "РБК Украина".

"Омикрон" уже обнаружили у пациентов из Киева, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовской областей, сообщил Ляшко.

"Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины", - заявил он.

"Омикрон" выявили также в Ивано-Франковской области, сообщил Руслан Савчук из Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

"В 30 образцах, наряду с циркулирующим (доминирующим) штаммом "Дельта" в 13 обнаружен штамм "Омикрон", - рассказал он.

Кроме того, новый штамм зафиксировали в Закарпатской области. В частности, случай обнаружили в Ужгороде, рассказали в Закарпатской ОГА.

Таким образом, всего по состоянию на 19 января "Омикрон" обнаружили уже в 10 регионах нашей страны.

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