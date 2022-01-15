Сегодня, 15 января, в столице Китая обнаружили первый случай заражения штаммом "Омикрон", смертность от которого оказалась на 75% ниже, чем при других штаммах коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской центр по контролю и профилактике заболеваний.

"15 января в 19.29 (13.29 по Киеву - Ред.) в Пекине подтвержден один новый локальный случай заражения Сovid-19", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что речь идет о штамме "омикрон".

Отмечается, что зараженный человек проживает на северо-западе Пекина в районе Хайдянь. За последние две недели инфицированный не путешествовал и не проживал в других провинциях и городах Китая.

Между тем, 11 января мы писали о том, что в ВОЗ прогнозируют заражение штаммом "Омикрон" более половины населения Европы уже в ближайшие недели.

Кроме того, "Страна" также сообщала, что британские ученые выяснили, что один из самых распространенных симптомов штамма коронавируса "Омикрон" - это частое чихание. При этом чаще с этим симптомом сталкиваются вакцинированные от Covid-19 пациенты.

Мы также писали о том, что несмотря на то, что смертность от "Омикрона" оказалась на 75% ниже, чем от других видов коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что новый штамм не является легким заболеванием.