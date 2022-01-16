Американские ученые предупреждают, что стремительное распространение нового штамма коронавируса "Омикрон" практически гарантирует, что это не последняя версия СOVID-19, с которой предстоит столкнуться миру. Они утверждают, что новые варианты коронавируса будут продолжать появляться.

Об этом сообщает Associated Press.

"Чем быстрее распространяется "Омикрон", тем больше возможностей для мутаций, которые потенциально приводят к большему количеству вариантов", - заявил эпидемиолог инфекционных заболеваний Бостонского университета Леонардо Мартинес.

Эксперты также заверяют, что каждая инфекция дает вирусу шанс мутировать, и "Омикрон", по сравнению со своими предшественниками, распространяется гораздо быстрее.

"Легкость, с которой он распространяется, увеличивает вероятность того, что вирус сохранится среди людей с ослабленной иммунной системой, что дает ему больше времени для развития мощных мутаций", - говорят ученые.

Специалисты акцентируют внимание на необходимости продолжения мероприятий общественного здравоохранения.

В частности, речь идет о вакцинации и ношении масок для сдерживания появления новых штаммов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что в ближайшие шесть-восемь недель "Омикроном", который стремительно распространяется по миру, будут заражены 50% населения Европы.

Также "Страна" проанализировала, как штамм начинает поднимать волну заболеваемости в Украине и что об "Омикроне" вообще известно.