Для штамма коронавируса "Омикрон", который уже разгоняет новую волну ковида в Украине, характерны такие симптомы, как насморк, головные боли, усталость, чихание и боли в горле.

Об этом сообщает Вdnews24.

По информации официального представителя Главного управления здравоохранения Бангладеша профессора Назмула Ислама, 73% жителей страны, заразившихся штаммом "Омикрон", жаловались на насморк. Головные боли наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заболевших сообщили о чувстве усталости. 60% заразившихся данным вариантом ковида жаловались на чихание или боли в горле, а 44% - на кашель.

"Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа", - сказал чиновник.

С начала пандемии в Бангладеш, который является самой густонаселенной страной мира, выявили почти 1,7 миллиона заражений коронавирусной инфекцией.

Напомним, "Страна" писала о том, что по информации Минздрава, для "Омикрона" характерен короткий инкубационный период, он может быть заразен уже в первые сутки.

Также мы сообщали, что ученые предупредили, что "Омикрон" окажется не последним штаммом коронавируса, с которым столкнется мир.