Будущие варианты коронавирусной инфекции COVID-19 могут быть более заразными, чем новый штамм "Омикрон".

Об этом заявила в воскресенье, 23 января, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе своего выступления в транслировавшейся в соцсетях программе "Наука за пять минут".

"Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться. "Омикрон" не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность", — рассказала эксперт.

Керкхове обратила внимание на то, что о свойствах новых штаммов коронавируса в настоящий момент не известно. При этом специалист уточнила, что именно они будут наиболее заразными.

Вместе с тем эксперт заверила, что, несмотря всё больше сведений о том, что "Омикрон"-штамм приводит в среднем к менее тяжелому течению болезни, чем "Дельта", "Омикрон" по-прежнему опасен.

Между тем, в украинском Минздраве ожидают, что число новых случаев коронавируса, которые будут ежедневно выявлять в Украине, увеличится до 59 000. Этот прогноз в ведомстве называют оптимистичным. При этом суммарно за февраль 2022 года ковидом могут заболеть около миллиона украинцев.

Также Министерство здравоохранения Украины по предварительным результатам научных исследований опубликовало интересные факты о новом штамме коронавируса "Омикрон". Например, "Омикрон" в 2,9 раза заразнее, чем "Дельта". То есть, новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".