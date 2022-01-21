В Минздраве ожидают, что число новых случаев коронавируса, которые будут ежедневно выявлять в Украине, увеличится до 59 000. Этот прогноз в ведомстве называют оптимистичным. При этом суммарно за февраль 2022 года ковидом могут заболеть около миллиона украинцев.

Об этом главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью Liga.net.

Кузин, комментируя ожидания Минздрава от новой волны коронавируса, вызванной штаммом "Омикрон", заявил, что финальных прогнозов еще нет.

"По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 тысяч человек может болеть ежедневно, суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть. Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами", - сказал Кузин.

По словам Кузина, волна ковида, вызванная "Омикроном", будет нарастать очень стремительно, но и спадать будет довольно быстро.

"Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, – где-то 20-25 февраля. Но насколько быстрым будет спад, насколько быстрой будет именно эта волна запускаться и в каких регионах – пока рано говорить. По американским прогнозам, которые делают для Украины, ожидается также примерно на середину февраля пиковые показатели заболеваемости с довольно быстрым убыванием до первого апреля. По сути, это волна на полтора месяца максимум", - сказал Кузин.

Напомним, 20 января в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине.

Также мы писали о том, что по данным на 19 января, штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 10 регионах Украины.

"Страна" разбиралась, как "Омикрон" разгоняет новую волну коронавируса в Украине и что о нем известно.