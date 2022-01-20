Нижняя палата парламента Австрии проголосовала за введение обязательной вакцинации от коронавируса с февраля 2022 года.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в четверг, 20 января.

Закон об обязательной вакцинации будет действовать для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Австрии.

С начала февраля до 15 марта прививку должны получить люди, пока не прошедшие вакцинацию. Власти Австрии будут рассылать гражданам по почте соответствующие уведомления.

С 15 марта соблюдение обязательства будет контролироваться, а за нарушение предусмотрен штраф в размере до 600 евро.

Ранее мы писали, что в Австрии запустят лотерею для вакцинированных от ковида. За каждую десятую прививку будут давать 500 евро.

Также "Страна" сообщала, что с 11 января Австрия ввела обязательное ношение масок типа FFP-2 на открытом воздухе, если расстояние между людьми меньше двух метров.

Кроме того, мы информировали, что согласно условиям въезда в Австрию, на территорию страны могут попасть полностью вакцинированные от коронавируса или недавно переболевшие туристы. При этом те, кто сделал прививки препаратом CoronaVac смогут попасть в страну, но не смогут заселиться в отель или зайти в ресторан.