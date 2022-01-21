В Украине четвертый день растет заболеваемость ковидом. Впервые за два месяца (с 19 ноября 2021 года) за сутки было выявлено больше 20 тысяч новых случаев заражения.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 21 января пресс-службой Минздрава.

Вчера, по информации ведомства, в Украине зафиксировали 20 156 новых случаев заражения коронавирусом (+1 677 по сравнению с предыдущим днем). Среди новых пациентов 2 464 ребенка и 429 медиков. В течение суток в больницы попали 2 226 человек. Летальными оказались 150 случаев ковида. 4 486 человек выздоровели.

В течение вчерашнего дня в Украине сделали 86 146 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 29 250 человек, вторую - 34 905 человек. Дополнительную прививку сделали 736 украинцев, бустерную - 21 255 жителей нашей страны.

Всего за все время пандемии в Украине зафиксировали 3 819 538 случаев заражения ковида. Из них 98 993 оказались летальными. 3 576 268 человек выздоровели.

Напомним, вчера, 20 января, в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что ее эпицентр - в западных регионах нашей страны.

Кроме того, в Минздраве назвали область, которую первой в этом году переведут в красную зону карантина. Речь идет об Ивано-Франковской области, где коронавирусные показатели превышают норму уже на протяжении трех дней.

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