Ивано-Франковская область, в которой три коронавирусных показателя не соответствуют норме уже третий день, находится в шаге попадания в красную зону.

Об этом в ходе брифинга 20 января заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В частности, он объяснил, что в области ухудшилась динамика госпитализаций пациентов с Covid-19 и не соответствует норме уровень госпитализаций.

"Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС (вопроса об объявлении в регионе - Ред.) красного уровня эпидемической опасности. Область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине", - заявил Ляшко.

Также Ляшко официально объявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине могут усилить карантин в связи с новым штаммом "Омикрон".

Также мы писали, что за минувшие сутки впервые за два месяца в Украине коронавирусом заразились больше 18 тысяч человек. Вместе с тем, 2 151 пациент с ковидом попал в больницу. Среди новых пациентов - 2 044 ребенка и 492 медика. 131 случай коронавируса оказался летальным.