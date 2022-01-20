В Украине продолжает ухудшаться ситуация с ковидом. Впервые за два месяца - с 20 ноября - было выявлено больше 18 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Министерством здравоохранения на странице в Facebook.

По информации Минздрава, вчера 18 479 украинцев заразились коронавирусом (+5 682 случая по сравнению с предыдущим днем). 2 151 пациент с ковидом попал в больницу. 131 случай коронавируса оказался летальным. Выздоровели 4 446 человек. Среди новых пациентов - 2 044 ребенка и 492 медика.

За сутки в нашей стране сделали 74 759 прививок от ковида. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую - 32 338 человек. Дополнительную прививку получили 518 украинцев, бустерную – 14 927 жителей нашей страны.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 799 382 случая коронавируса. Выздоровели 3 571 782 человека. 98 843 случая ковида оказались летальными.

Напомним, "Страна" писала о том, как штамм коронавируса "Омикрон" разгоняет новую волну ковида в Украине и что о нем известно.

Также мы сообщали, что штамм "Омикрон", который является причиной новой волны коронавируса в Украине, по информации МОЗ, обнаружили уже в 10 регионах страны: Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.