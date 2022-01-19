Сербский теннисист Новак Джокович, которого из-за пандемии коронавируса не пустили в Австралию, купил 80 процентов акций датской биотехнологической компании, разрабатывающей лекарство от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Ивана Лонкаревича.

16 января стало известно об окончательной депортации Джоковича в Сербию из Австралии. Серб пытался пройти границу Австралии, но причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса не убедили власти. В результате, его австралийская виза была аннулирована.

Джокович ранее заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. По данным журналистов, Джокович в конце прошлого года перенес коронавирусную инфекцию.

По информации Reuters, сербский теннисист купил 80 процентов акций датской биотехнологической компании QuantBioRes.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение австралийских властей депортировать теннисиста Новака Джоковича, которое лишит последнего возможности принять участие в Australian Open. Он считает, что власти Австралии таким образом унизили сами себя.

Также мы писали, что по решению суда начнет действовать запрет для Джоковича на посещение Австралии в ближайшие три года.