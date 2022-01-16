Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение австралийских властей депортировать теннисиста Новака Джоковича, которое лишит последнего возможности принять участие в Australian Open. Он считает, что власти Австралии таким образом унизили сами себя.

Об этом он сообщил журналистам.

Первая ракетка мира и действующий победитель Australian Open серб Новак Джокович в воскресенье признался, что крайне разочарован решением Федерального суда Австралии оставить в силе аннулирование его визы. Спортсмен будет депортирован на родину в ближайшее время.

В свою очередь сербский президент Вучич осудил депортацию Джоковича.

"Те, кто думает, что отстояли какие-то принципы, показали, что не имеют принципов. Издевались над лучшим теннисистом 10-11 дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали, что с первого дня его вручат", - заявил Вучич.

"Потом началось запугивание, охота на ведьм в отношении одного человека и целой страны. На Новаке они хотели показать, как действует мировой порядок, и что могут сделать каждому… Своим шагом они унизили не Новака, а сами себя", - сказал президент Сербии.

Помимо этого, Вучич обвинил прокурора в искажении данных по вакцинации в Сербии. По словам австралийского прокурора, в стране привито менее половины населения. Вучич же привел данные сербских властей, согласно которым вакцинировано 58% граждан.

Он пообещал, что власти Сербии в марте встретят теннисистов из Австралии на соревнования "намного лучше" и не станут создавать им затруднения, чем покажут, что они "лучше австралийского правительства".

Напомним, претензии к Джоковичу возникли у австралийских пограничников, поскольку спортсмен прилетел без вакцинации от коронавируса. У него был документ о медицинском основании для того, чтобы не делать вакцинацию, поскольку он недавно переболел, однако австралийским властям документ показался неубедительным и сербу аннулировали визу.

После этого пограничная служба отправила Джоковича в иммиграционный изолятор. Местный суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена и теннисист вышел на свободу, но на этом эпопея не закончилась. Уже 14 января власти Австралии решили повторно аннулировать визу, а дело передали в суд высшей инстанции.

Случай с Джоковичем, который давно выступает против принудительной вакцинации, вызвал резонанс по всему миру. В Сиднее и Мельбурне прошли протесты "Против безумия Australian Open" в поддержку спортсмена.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января. Организаторы предупреждали, что теннисистов без прививки не допустят к турниру.