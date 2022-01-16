Первая ракетка мира Новак Джокович будет депортирован из Австралии, поскольку Федеральный суд отклонил его апелляцию на решение министра по делам иммигрантов аннулировать его визу. Об этом сообщает ABC.

Также начнет действовать запрет для Джоковича на посещение Австралии в ближайшие три года

Известно, что дело рассматривала судебная коллегия из трех человек. После этого судья Джеймс Оллсоп постановил:

Отклонить прошение Джоковича

Спортсмен должен будет оплатить судебные издержки.

Мотивационная часть решения суда будет опубликована позже.

Напомним, что претензии к Джоковичу возникли у австралийских пограничников, поскольку спортсмен прилетел без вакцинации от Covid. У него был документ о медицинском основании для того, чтобы не делать вакцинацию, поскольку он недавно переболел, однако австралийским властям документ не показался убедительным и сербу аннулировали визу.

После этого пограничная служба отправила Джоковича в иммиграционный изолятор. Местный суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена и теннисист вышел на свободу, но на этом эпопея не закончилась.

Уже 14 января власти Австралии решили повторно аннулировать визу, а дело передали в суд высшей инстанции.

Случай с Джоковичем, который давно выступает против принудительной вакцинации, вызвал резонанс по всему миру. В Сиднее и Мельбурне прошли протесты "Против безумия Australian Open" в поддержку спортсмена.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января. Организаторы предупреждали, что теннисистов без прививки не допустят к турниру. Серб — действующий обладатель трофея Australian Open. Он не сможет защитить свой титул.