Сербского теннисиста Новака Джоковича, который прилетел в Австралию для участия в Australian Open, власти вернули в миграционный изолятор на время, когда решится суд по его депортации.

Об этом сообщает Assosiated Press.

Слушание в Федеральном суде Австралии назначено на 16 января, за день до открытия Australian Open, который в этом году пройдет с 17 по 30 января.

Напомним, что претензии к Джоковичу возникли у австралийских пограничников, поскольку спортсмен прилетел без вакцинации от Covid. У него был документ о медицинском основании для того, чтобы не делать вакцинацию, поскольку он недавно переболел, однако австралийским властям документ не показался убедительным и сербу аннулировали визу.

После этого пограничная служба отправила Джоковича в иммиграционный изолятор. Местный суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена и теннисист вышел на свободу, но на этом эпопея не закончилась.

Уже 14 января власти Австралии решили повторно аннулировать визу, а дело передали в суд высшей инстанции.

Случай с Джоковичем, который давно выступает против принудительной вакцинации, вызвал резонанс по всему миру. В Сиднее и Мельбурне прошли протесты "Против безумия Australian Open" в поддержку спортсмена.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января. Организаторы предупреждали, что теннисистов без прививки не допустят к турниру.