По состоянию на утро четверга, 20 января, в Украине, где за минувшие сутки коронавирусом впервые за два месяца заразились больше 18 тысяч человек, уже семь регионов находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина. При этом вчера в ней было пять областей.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Вчера в оранжевой зоне находились Сумская, Ровенская, Черновицкая, Львовская и Ивано-Франковская области. Сегодня же к ним присоединились Тернопольская и Сумская, где ухудшился коэффициент выявления новых случаев Covid-19 и показатель новых случаев.

Вместе с тем, в Ивано-Франковской области сразу три показателя не соответствуют норме уже третий день. В регионе превышен коэффициент выявления случаев заражения ковидом. При допустимом показателе до 20% он сейчас составляет 31,8%. Кроме того, ухудшилась динамика госпитализаций пациентов с Covid-19, она составляет 108,4% (при пороговом значении до 50%). Также не соответствует норме уровень госпитализаций: 81,5 при допустимом значении в 60 случаев на 100 тысяч жителей. Таким образом, Ивано-Франковская область может скоро попасть в красную зону.

В Ровенской области превышен показатель новых случаев коронавируса. Он составляет 22,6%. В Сумской и Черновицкой областях также не соответствует норме этот показатель (29,9% и 21,6% соответственно). Кроме того, в Черновицкой области ухудшился уровень госпитализаций пациентов с Covid-19 (60 на 100 тысяч населения).

Во Львовской области также превышена динамика госпитализаций. Она составляет 81,5%. Вчера этот показатель был на уровне 57,4%.

В Тернопольской и Житомирской областях превышен коэффициент выявления случаев заражения ковидом. Он составляет 23,3% и 20,2% соответственно.

Остальные регионы находятся в желтой зоне адаптивного карантина.

Напомним, ранее в Минздраве задумались над ужесточением карантина в Украине из-за "Омикрона". Пересмотр карантинных ограничений возможен в конце января, считает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Также мы писали, что штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в десяти регионах Украины.