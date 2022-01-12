Словари Collins Dictionary, Merriam-Webster, Oxford English Dictionary выбрали словами 2021 года lockdown (локдаун), pandemic (пандемия), quarantine (карантин), doomscrolling (думскорллинг), coronavirus (коронавирус).

И если большинство перечисленных слов стали обыденными в употреблении для многих людей, то с термином "думскорллинг" некоторые могут столкнуться впервые.

Думскроллинг (его также называют думсерфинг) означает процесс бесконтрольного и почти безостановочного поглощения большого количества негативных новостей в интернете. Слово происходит от английского doom - гибель, обреченность, и scrolling - прокрутка, просмотр сайта. Ради этой практики пользователи соцсетей даже жертвуют сном и отдыхом, ухудшая своё ментальное состояние.

Помимо этого, Ариана Хаффингтон, в 2005 основавшая империю The Huffington Post, предложила свое слово года - resilience (дословно - устойчивость).

По определению Webster, это:

способность снова становиться сильным, здоровым или успешным после любых негативных событий в жизни способность возвращаться к исходной форме после внешнего воздействия - растягивания, сжимания, сдавливания, сгибания и т.д.

"Это очень востребованное качество, без которого трудно жить, непрерывный процесс, а не конечная цель. Не уровень, которого достигают, а мировоззрение", - пишет Хаффингтон в Forbes.

Ранее мы рассказывали, что российские лингвисты назвали десятку слов, которые, по их мнению, стали самыми популярными в 2021 году. В топ-3 вошли такие понятия, как "спутник", "Афганистан" и "Северный поток". Такой вывод сделал Государственный институт русского языка имени Пушкина, передает РИА Новости.

Кроме этого, "Страна" решила составить свой словарь с толкованием самых ярких событий прошедшего года, касающихся Украины и собрала 10 главных слов-явлений 2021 года.