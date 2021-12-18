Корреспондентка телеканала "Рада" с трех попыток не смогла правильно выговорить слово "архистратиг". Видео
После запуска в здании парламента обновленного телеканала "Рада" этот медиаресурс не перестает удивлять своих зрителей. Сегодня одна из его сотрудниц не смогла в прямом эфире с трех попыток правильно произнести слово "архистратиг" несмотря на то, что ее поправляли рядом стоявшие люди.
Корреспондентка по имени Анна вела репортаж с Аллеи героев небесной сотни.
"Приветствую, коллега! Мы находимся около храма аристратрига Михаила...", - поздоровалась с ведущей в студии Анна.
Но она не успела закончить фразу.
"Архистратига, а не аристрахира!" - вмешалась в репортаж стоявшая рядом женщина, видимо, прихожанка церкви.
"Простите! Находимся мы около храма аристратига Михаила и..." - начала по второму кругу Анна.
"Архистратига!" - снова поправила ее женщина.
"Аристратига, извините", - сказала Анна, так и не осилив правильное произношение.
Ранее мы подробно рассказывали, почему государственный канал "Рада" попадает в один скандал за другим.
Также "Страна" писала, как команда Зеленского решила переформатировать государственный телеканал "Рада" под свои политические задачи.