Ежегодно наиболее значимые словари мира выбирают слово года. Так, Оксфордский словарь и словарь Merriam-Webster присудил это звание слову “vax” (вакцина).

“Страна” же решила составить свой словарь - с толкованием самых ярких событий прошедшего года, касающихся Украины.

“Страна” собрала 10 главных слов-явлений 2021 года.

1. Подпольная вип-вакцинация

Толкование: Прививка от коронавируса для избранных, когда для всех остальных вакцин в стране еще нет.

Под конец года никого в Украине уже не удивишь словом “вакцинация”. Но в начале января, когда до официальной поставки вакцин в страну было еще далеко, препараты от коронавируса были чем-то недосягаемым для простых украинцев.

И в то же время, как удалось обнаружить “Стране”, в одной из частных клиник Киева стартовала вакцинация для элиты - политиков, бизнесменов, их родственников и друзей. Мы назвали это “подпольная вип-вакцинация” и выпустили расследование об этом.

При этом услуга была не из дешевых, так как товар (а вакцинировали желающих препаратом Pfizer) дефицитный и ввезенный в страну контрафактом. Так, за нелегальную прививку от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро.

Впрочем, власть имущие готовы были платить такие суммы за возможность защитить себя и близких от коронавируса уже тогда. К слову, официально первые ковид-вакцины появились в Украине только в марте.

По данным “Страны”, организовал подпольную вакцинацию в столице некий Роман Гольдман, личность довольно известная в узких кругах. Он предлагает медицинские услуги в Украине и Израиле. А именно - как посредник обеспечивает дорогостоящее лечение членов семей украинской элиты в израильских клиниках. Кстати, на странице у Гольдмана много общих фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой.

По факту нашей публикации возбудили уголовное дело, клинику проверяла специальная комиссия, но никаких следов подпольной вакцинации не обнаружила. Уже к концу 2021 года дело фактически спустили на тормозах.

2. Вовина тысяча

Толкование: Подарок от президента за вакцинацию от коронавируса.

Когда вакцины в Украине уже появились, оказалось, что украинцы не спешат прививаться. По темпам вакцинации населения Украина отстает почти от всех европейских стран.

Тогда осенью 2021 года для мотивации населения власть решила выплачивать тем, кто привился двумя дозами, вознаграждение - 1000 грн. В народе эту выплату сразу окрестили “Вовиной тысячей” - так как идею подал Владимир Зеленский.

Первые выплаты вакцинированные украинцы уже начали получать в середине декабря.

Но есть нюансы.

Во-первых, эти деньги нельзя получить на руки - средства выдают в виде сертификатов или ваучеров на услуги.

Во-вторых, после того как средства начислят, их нужно будет потратить в течение четырех месяцев. В противном случае, деньги "сгорят".

В третьих, “Вовину тысячу” нельзя потратить на свое усмотрение. Это целевая выплата, на которую можно купить только определенный властью перечень товаров и услуг: абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посещение кинотеатра, театра, музея, концерта, выставочного центра, покупку книг или приобретение билетов для путешествий внутри страны: на внутренние авиа– и железнодорожные рейсы.

Одной тысячи гривен хватит далеко не на каждый фитнес или авиарейс, поэтому предполагается, что оставшиеся деньги гражданин доложит из своих, чтобы приобретение состоялось.

Это фактически первая программа государственного уровня поощрения вакцинации. До этого власть предпочитала действовать методом кнута, например, отстраняя от работы без сохранения зарплаты непривитых людей из списка профессий, представителям которых обязательно нужно вакцинироваться.

Впрочем, по мнению опрошенных "Страной" медиков, "Вовина тысяча" никак не поможет стимулировать прививаться группы риска - пенсионов. К сожалению, они просто не ходят в кино и фитнес-клубы.

А кроме того, учитывая, что многие украинцы паспорт вакцинации подделали, "Вовина тысяча" стала своеобразным "кэшбеком" на фейковый ковид-сертификат.

Подробнее о “Вовиной тысяче” можно прочитать здесь.

3. Ковид-сертификат

Толкование: Документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Пропуск за границу, в 2021 году ставший не менее важным, чем билет в путешествие, и почти везде обязательный. Даже в ресторанах и ТРЦ.

В Европе с 1 июля заработали электронные ковид-паспорта, которые позволят вакцинированным туристам путешествовать по ЕС без ограничений. Если до появления ковид-паспортов для въезда в ряд стран требовались ПЦР-тест и самоизоляция, то после внедрения паспорта вакцинации международного образца большинство карантинных ограничений было снято.

Украинское правительство синхронизировало этот процесс с Евросоюзом, и этим летом в госприложении “Дия” появились украинские ковид-сертификаты.

Параллельно с этим, когда стало ясно, что ковид-сертификаты станут "входным билетом" куда угодно и документом, упрощающим выезд за границу, в Украине заработал подпольный рынок медицинской паспортизации. Журналисты "Страны" тогда провели расследование, купили фейковый ковид-сертификат и успешно зарегистрировали его в “Дии”.

Недавно “Страна” повторила этот эксперимент. Оказалось, что к концу года рынок подпольной ковид-паспортизации существенно вырос. Предложений стало больше, а цены - демократичнее. Так, средняя цена поддельного ковид-паспорта - около 150-200 долларов (3,5 - 5 тысяч грн).

Для сравнения, еще летом, во время первого нашего расследования, цены на фейковый ковид-сертификат варьировались в зависимости от формата и сложности изготовления – от 150 до 1500 евро. С тех пор купить паспорт вакцинации, не сделав ни одной прививки, стало проще и дешевле.

Подробно о фейковых ковид-сертификатах можно прочитать здесь.

4. Похищение Чауса

Толкование: Реальная история, по которой можно снимать голливудский боевик. В центре сюжета - украинский судья, которого похитили. Дважды. А потом нашли.

Экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус считался “карманным судьей” экс-президента Петра Порошенко. В 2016 году Чауса обвинили в получении взятки, вскоре после чего он исчез из страны. А потом вдруг обнаружился в Кишиневе. В Молдове Чаус попросил политического убежища.

После прихода к власти президента Зеленского Чаус стал восприниматься как важный свидетель, который может дать показания против Порошенко о том, как ему помогли сбежать из Украины. Но возвращаться Чаус не спешил.

Пока однажды, весной 2021 года, судья Чаус не пропал. Его похитили из Кишинева и увезли в неизвестном направлении. Власти Молдовы вскоре заявляли, что к похищению Чауса причастны украинские спецслужбы. По данным "Страны", Чауса, вероятнее всего, выкрали ради получения от него компромата на Порошенко.

Если быть точным, судью Чауса, по утверждению его супруги Светланы в интервью "Стране", похищали уже дважды: сначала в 2016-м, когда вывозили из Украины в Молдову, и в 2021-м - когда похитили обратно из Молдовы в Украину. Что характерно, в обоих случаях в деле, скорее всего, замешаны украинские спецслужбы.

Но это еще не конец, а только новый сюжетный поворот в этой истории. Неожиданно в предпоследний день июля Чаус в одних трусах появился в селе Мазуровка Винницкой области и сдался украинским правоохранителям. А затем за ним начали “охоту”. Так, НАБУ (а они разыскивают Чауса за взятку еще с 2016 года — Ред.) пытались в прямом смысле отбить судью у СБУ, которая везла его из Винницкой области в Киев. В результате произошла феерическая погоня, за которой наблюдала вся страна, но Чауса НАБУ так и не заполучило.

Позже в ВАКС прошло заседание об избрании ему меры пресечения – судью отправили под круглосуточный домашний арест. А в конце ноября суд продлил меру пресечения до 24 января следующего года.

Дело о похищении Чауса потенциально может грозить тюремным сроком сразу двум президентам Украины - Порошенко и Зеленскому. Если будет расследовано и подтвердится их участие в двух незаконных вывозах судьи Чауса.

Подробно о деле Чауса можно прочитать здесь.

5. Санкции СНБО

Толкование: инструмент президента Зеленского для внесудебной расправы над неугодными.

В этом году Владимир Зеленский оседлал простой и удобный инструмент внесудебной расправы над собственными гражданами - санкции СНБО. Из-за частоты и загадочной подоплеки таких решений этот инструмент в народе получил название “генератор аплодисментов” - с намеком на актерское прошлое и сценический опыт Зеленского.

Вскоре президент “вошел во вкус” и начал подписывать указы о введении санкций против украинских граждан буквально пачками. Так появились, к примеру, санкционные списки контрабандистов, криминальных авторитетов и воров в законе. В которых уже постфактум обнаружились многочисленные ошибки - и их не спешили исправлять. Причем, как признают сами власти, были сделаны они "не за бесплатно".

Но главным объектом санкций стали украинские СМИ.

Первыми под раздачу санкций попали три оппозиционных телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik. Их вещание было заблокировано по решению СНБО, которое ввел в силу Зеленский.

Однако президент не остановился только на этих медиа. 20 августа 2021 Зеленский ввёл санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и против самого издания "Страна.ua". В тот же день (еще до выхода указа) наш домен заблокирован. А вскоре провайдеры начали блокировать и наши новые домены strana.news, strana.today, strana.best, о которых в Украине не было вообще ни слова.

А 28 декабря, в канун Нового года, Зеленский ввел санкции против телеканалов, которые были созданы на базе заблокированных в феврале "112 Украина", NewsOne и Zik.

В целом же под "санкционную машину" Зеленского попали сотни граждан Украины. Сейчас санкции СНБО массово оспариваются в Верховном суде (в том числе там рассматривается иск по санкциям против "Страны" и Игоря Гужвы). И, по всем прогнозам, уже в следующем году будут первые вердикты суда по отмене указов президента о введении санкций.

Подпольно о механизме санкций СНБО можно прочитать здесь.

6. Фейковый госпереворот

Толкование: Фейк, который запустил Зеленский, о якобы подготовке госпереворота в Украине. Президент даже анонсировал дату путча - 1 декабря. Но ни 1-го, ни 31-го декабря ничего не произошло.

В ноябре президент Зеленский созвал экстренную пресс-конференцию и ответил на вопросы тридцати двух журналистов, которых пригласили на встречу с президентом.

В самом начале пресс-конференции Зеленский вдруг заявил, что некие украинцы, включая Рината Ахметова, якобы вместе с Россией обсуждают госпереворот в Украине, намеченный на 1-2 декабря. И что в подтверждение этого якобы есть аудиозапись.

"Получил я информацию, что 1-го числа в нашем государстве будет государственный переворот... Могу сказать, что у нас есть не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины и представители России обговаривают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине", - заявил Зеленский во время пресс-конференции.

При этом каких-либо доказательств того, что Ахметов или его люди готовили переворот, так и не представлено. Более того, первого декабря никакого переворота не произошло. И стало понятно, что эта версия выдумана на скорую руку как ответ на резкую критику в адрес президента, звучащую в последнее время с телеканалов Ахметова.

Подробнее о “госперевороте”, которого нет, можно прочитать здесь.

7. Женский призыв

Толкование: Украинская власть слишком буквально восприняла понятие "гендерное равенство" и решила сделать женщин военнообязанными наравне с мужчинами.

Еще одно новшество, которое подарил украинцам уходящий 2021-й год - решение властей внедрять в стране гендерное равенство по полной. Так, теперь в Украине на воинский учет обязаны становиться не только мужчины, но и женщины. Причем большинства существующих профессий. Даже беременным и матерям малолетних детей.

Список этих профессий очень обширный - в него входят бухгалтера, менеджеры, библиотекари, журналисты. То есть становиться на учет нужно сотням тысяч, если не миллионам украинок. Раньше это касалось только врачей и других специфических профессий.

Это означает, что в случае введения в Украине военного положения женщин призовут на фронт. Кроме того, военнообязанные должны выезжать на регулярные сборы.

При этом за не постановку на учет обещают штрафовать. Причем не только самих женщин, но и их работодателей (если те примут их на работу не проверив стоят ли они на воинском учете).

После этого украинцы атаковали в соцсетях жену Зеленского вопросами, станет ли она на воинский учет. Супруга гаранта, который, к слову, сам в свое время “откосил” от армии, эти вопросы игнорирует.

Тем не менее, петиция с призывом отменить воинский учет для женщин, в рекордные сроки набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее обязан рассмотреть президент.

8. Очки Мендель

Толкование: Синоним безвкусицы и незнания делового протокола.

Широкой общественности экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель запомнится не своими профессиональными заслугами в коммуникации со СМИ, а многочисленными "модными конфузами".

Так, в мае 2021 года, во время визита в Париж, всех обескуражили солнцезащитные очки, которые Юлия Мендель повесила себе на декольте во время официальной встречи с участием Зеленского. Этим нарушением делового этикета Мендель спровоцировала не только негодование стилистов, но и появление многочисленных шуток, фотожаб и мемов в интернете. Не говоря уже о конфузе международного уровня.

Это был не первый и не единственный случай, когда внешний вид пресс-секретаря президента Украины вызывал скандал. Ранее во время официального визита в Катар Юлия Мендель надела чересчур короткую юбку, чем также нарушила деловой дресс-код (особенно для мусульманской страны).

Неизвестно, стал ли именно этот скандальный выход в свет с очками на декольте последней каплей, но вскоре после визита в Париж Юлию Мендель уволили.

Подробнее о проблемах со стилем Юлии Мендель можно прочитать здесь.

9. Велике крадівництво

Толкование: Народное название президентской программы “Велике будiвництво”.

“Большая стройка” - государственный проект по модернизации инфраструктуры Украины. Программа включает мероприятия по строительству, ремонту дорог, школ, детских садов, медучреждений, спортивных сооружений, культурных объектов. Реализация "Большой стройки" стартовала в 2020 по инициативе президента Зеленского.

Но чем дальше, тем больше «Велике будівництво» превращается в «Велике крадівництво».

Вскоре профильные СМИ начали писать, что на “Большой стройке” больше крадут, чем строят. На большинстве государственных подрядов “сидит” узкий перечень компаний - т.н. картель. А часть средств, традиционно для Украины, разворовывается. Самая простая схема - накрутка цен на стройматериалы.

Впрочем, до сих пор коррупция на “Большой стройке” не заинтересовала украинские правоохранительные органы.

Подробнее о “Большой стройке” можно прочитать здесь.

10. Вагнергейт

Толкование: Международный скандал из-за участия Зеленского, главы его Офиса Андрея Ермака и ряда других высших должностных лиц Украины в срыве спецоперации по задержанию “вагнеровцев”.

Речь идет о задержании членов "ЧВК Вагнера", о котором “Страна” подробно писала.

Основной целью спецоперации было обманом приземлить самолет с "вагнеровцами" в Киеве и потом их задержать. Президент Владимир Зеленский был в курсе операции и одобрил план. По этому вопросу гарант держал связь с бывшим главой ГУР Минобороны Василием Бурбой и с экс-замглавы СБУ Русланом Баранецким.

Однако на завершающем этапе спецоперация сорвалась. Как пишут расследователи из Bellingcat на основании показаний Бурбы, распоряжение об отмене операции отдавал глава Офиса президента Андрей Ермак. Именно он от имени Зеленского предложил отложить задержание "вагнеровцев".

Но за это время "вагнеровцев", которые прибыли в Минск, задержали белорусские спецслужбы.

В связи с этим в Украине развернулся огромный скандал: оппоненты Банковой обвиняли Ермака в госизмене - в том, что именно он или его окружение "слили" информацию белорусам или россиянам.

Зеленскому и главе ОП пришлось оправдываться. Он заявил, что не давал никаких указаний о переносе спецоперации, а также сообщил, что по факту спецоперации не было.

Позже Зеленский резко "поменял показания" и заявил на пресс-конференции, что спецоперация действительно планировалась. Но сам Зеленский запретил ее осуществлять из-за больших рисков, связанных с посадкой обманом самолета с "вагнеровцами" в Киеве.

Хотя, напомним, "Bellingcat" и Василий Бурба утверждают, что президент операцию санкционировал и лишь попросил перенести ее сроки.

Подробнее о “вагнергейте” можно прочитать здесь.