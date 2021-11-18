Книга о национальной программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка 2020. Лица", которую составил Юрий Голик и напечатало издательство "Фолио", в основном состоит из фотографий. В ней 285 страниц, приобрести издание можно за 99 гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В предисловии к книге сказано, что "Большая стройка" вернула из заработков заграницей "сотни тысяч людей". А ее участники "за европейские зарплаты собственным трудом создают инфраструктуру в нашей стране".

Примечательно, что в самой книге только фото людей, их фамилии и название участка дороги, где они работают в рамках программы "Большая стройка".

Однако рядом с фото простых рабочих, как бы невзначай красуются совместные фото команды Владимира Зеленского, на которых президент изображен то с главой ОП Андреем Ермаком, то с министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Также у Кубракова в книге есть совместное фото с пиарщиком "Большой Стройки" Юрий Голик.

Создалось впечатление, что книга вовсе не о "простых людях", а об очередной попытке политтехнологов Банковой придерживаться образа "простого парня из народа", который слабо ввяжется с реальным президентом Зеленским.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала о том, что экс-пресс-секретарь президента Зеленского в 2021 году выпустила книгу с громким названием "Лицо новой страны. Каждый из нас президент". Ее издавал "Клуб семейного досуга", стоимость - 190 гривен. В книге Мендель рассказала о своей двухгодичной работой пресс-секретарем президента. "Страна" прочла мемуары Мендель и подробно рассказала о них.

Также "Страна" публиковала расследование о схемах коррупции на "Большой стройке".