Украинское издательство "Фолио" в 2021 году выпустило книгу "Программа Президента Украины "Большая Стройка-2020". Лица", посвященную скандальному проекту власти "Большая стройка". Приобрести 286-страничное издание можно за 99 гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте "Фолио".

Указано, что составителем книги выступил Юрий Голик (консультант и идеолог проекта "Большая стройка"). Также на сайте издательства говорится, что язык издания - украинский. Обложка книги - твердая, также есть суперобложка (одевается на переплет или основную обложку - Ред.). Жанр "Большой стройки" определен как историческая, политическая литература, мемуары.

Ранее "Страна" публиковала расследование о схемах коррупции на "Большой стройке".

Напомним, "Страна" писала о том, как фонд "Демократические инициативы" им. И.Кучерива обвинил Офис президента в манипуляции социологическими данными. В декабре прошлого года представительство главы государства, ссылаясь на данные недавнего исследования, сообщило, что проект "Большая стройка" 93% украинцев назвали главным событием года. Однако профессор НаУКМА, научный директор фонда Алексей Гарань опроверг эту информацию, заявив, что процент опрошенных, позитивно оценивших этот проект, не превышает 12%.

Также мы сообщали, что Офис президента изменил сообщение о признании "Большой стройки" главным событием года после критики социологов.

Кроме того, "Страна" рассказывала о том, что экс-пресс-секретарь президента Зеленского в 2021 году выпустила книгу с громким названием "Лицо новой страны. Каждый из нас президент". Ее издавал "Клуб семейного досуга", стоимость - 190 гривен. В книге Мендель рассказала о своей двухгодичной работой пресс-секретарем президента. "Страна" прочла мемуары Мендель и подробно рассказала о них.