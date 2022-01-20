Все школы Черновицкой области переходят на дистанционное обучение из-за резкого скачка заболеваемости коронавирусом и другими сезонными болезнями. Решение о переводе школ в онлайн приняли местные власти, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Школьники перейдут на онлайн-обучение с пятницы, 21 января. Дистанционные уроки продлятся две недели - до 6 февраля включительно.

"Такое решение во время своего заседания приняла сегодня, 20 января, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

По данным на 20 января в Черновицкой области отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Также до 60% (выше допустимой нормы) возросло количество госпитализаций.

Напомним, в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине резко подскочила заболеваемость ковидом, впервые за 2 месяца было выявлено больше 18 тысяч новых случаев.

Также мы сообщали, что в двух городах Украины учеников перевели на дистанционку из-за частых сообщений о минировании школ.