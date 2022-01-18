В двух областных центрах Украины школы переводят на дистанционное обучение из-за частых анонимных сообщениях о минировании. Речь идет о Черкассах и Николаеве.

В Черкассах все школы перевели на дистанционку с 17 января, сообщает пресс-служба местного горсовета.

"Принято решение рекомендовать с сегодняшнего дня (17 января, - Ред.) организовать в учреждениях общего среднего образования образовательный процесс с применением технологий дистанционного обучения. В таком формате обучение продлится до следующих рекомендаций", - сообщили в Черкасском горсовете.

В Николаеве на дистанционку переводят 5-11 классы четырех школ, такой формат обучения внедряют со вторника, 18 января.

"Руководителями 4 учебных заведений (УОСО №3, 20, 46, Николаевский муниципальный коллегиум им. Чайки) принято решение с 18 января осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения", - сообщили в Управлении образования Николаевского городского совета.

Напомним, на выходных в Киеве эвакуируовали людей из трех ТРЦ из-за сообщений о минировании.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве полицейские получили сообщении о "минировании" всех школ столицы.