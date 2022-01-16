В воскресенье, 16 января, в Киеве поступили анонимные сообщения о минировании трех торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Людей эвакуируют из зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Киеву Светлану Водолагу.

По словам спикера, сообщения о минировании поступили в Службу безопасности Украины (СБУ) около 13:30.

"В Киеве заминировали универмаг "Украина", ТРЦ Ocean Plaza и "Гулливер", - заявила Водолага.

Она добавила, что из зданий ТРЦ эвакуируют посетителей и персонал.

На данный момент на месте работают сотрудники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками. Они ищут взрывчатые и подозрительные предметы.

Напомним, ранее мы писали, что на Рождество в Киеве неизвестные сообщили о якобы минировании Центрального железнодорожного вокзала и сразу десяти торгово-развлекательных центров, в том числе "Глобуса" на площади Независимости. Из-за информации о минах правоохранителям пришлось эвакуировать сотни людей.

Кроме этого, недавно в киевскую полицию поступили сообщения о возможном минировании международных аэропортов "Борисполь" и "Киев" имени И. Сикорского.