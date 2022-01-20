В среду, 19 января, новое правительство Чехии, которое ужесточило правила въезда для украинцев, отменило обязательную вакцинацию от Сovid-19 для пожилых людей и представителей нескольких профессий.

Об этом сообщает The Associated Press.

Таким образом, новое чешское правительство отменило указ предыдущего. Документ вводил обязательную вакцинацию от коронавируса для людей в возрасте 60 лет и старше, а также для медицинского персонала, полицейских, пожарных и студентов-медиков. Он должен был вступить в силу в марте.

"Мы договорились, что вакцинация против Сovid-19 не будет обязательной", – сказал глава нового правительства Чехии Петр Фиал.

Напомним, решению правительства отменить обязательную вакцинацию от коронавируса предшествовала массовая акция протеста в Праге. 9 января на улицы вышли около четырех тысяч человек в знак протеста против обязательных прививок для пожилых людей и представителей отдельных профессий.

Также сообщалось, что в Чехии певица специально заразилась коронавирусом, потому что не хотела делать прививки, но хотела получить антитела. В результате женщина умерла.