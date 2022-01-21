На днях, а именно 17 января, Виталий Кличко сообщил, что повторно заболел ковидом, несмотря на вакцинацию. Мэр столицы написал в своих соцсетях, что чувствует себя нормально, но находится на самоизоляции и работает из дому.

Однако, в пятницу, 21 января утром, журналисты «Страны» увидели ковидного градоначальника с охраной в общественном месте. Он приехал на завтрак в свой любимый ресторан «Авалон», который находится рядом с его квартирой в доме на ул. Богдана Хмельницкого.

Внедорожник Toyota Sequoia, на котором передвигает чиновник, ждал его под рестораном, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Кличко был в спортивном костюме и маске, однако, когда сел за стол, то снял ее, чтобы поесть. В этот момент его обслуживал официант тоже без личных средств защиты от вируса. А за соседним столиком сидели другие посетители.

На выходе из общепита его ждал товарищ и телохранители. Кличко со спортивной сумкой на плече и вязаной шапке, вместе со своей свитой пешком отправился домой. Под подъездом журналист "Страны" спросил у мэра, почему он ходит по городу, если болен ковидом.

Кличко начал вилять.

Соврал, что идет не из ресторана, а из больницы. А также заявил, что уже сдал тесты и "надеется на позитивный результат" (наверное мэр хотел сказать на негативный результат теста). Но почему в таком случае еще не дождавшись результата теста он решил пойти в ресторан - Кличко не пояснил.

Напомним, что во время карантина мэр пропагандирует строгие соблюдения правил самоизоляции и строго карантина. Например, заполонил весь город плакатами с лозунгом «Досить шастать!». А также выпустил серию защитных масок с таким же слоганом.

Во вторую волну рекламной компании Кличко уже призывал вакцинироваться, чтобы "шастать", фото: facebook.com

А во время прошлого локдауна кортеж мэра также неоднократно был замечен возле «Авалона», где есть спортзал, в котором тренируется Кличко-старший. Там же корреспонденты «Страны» встречали его соратников, которые подпольно посещали фитнес-клуб.

Напомним, ранее мы сообщали, что первая леди отдохнула без президента на Сейшелах.