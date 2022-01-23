Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что для борьбы с коронавирусом ежегодная вакцинация может быть эффективнее, чем частые бустерные прививки. Об этом сообщает CTV.

Бурла надеется, что прививки не будут делать каждые 4-5 месяцев. Вместо этого, по его мнению, нужна вакцина, прививку которой придется делать раз в год. Это, по его словам, будет наиболее удобной для людей схемой.

"Поэтому с точки зрения общественного здравоохранения это идеальная ситуация. Мы смотрим, сможем ли мы создать вакцину, которая защитит от "Омикрона" и не забудет другие варианты, и это может стать решением", - сказал он.

В то же время Бурла уточнил, что Pfizer может быть готова подать заявку и начать массовое производство вакцины против "Омикрона" уже в марте.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей пока не существует.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине одобрили бустерную дозу вакцины для всех совершеннолетних. После проведения процедуры можно будет получить новый ковид-документ, подтверждающий вакцинацию и действующий 270 суток с момента выдачи.