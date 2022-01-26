Ученым известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон". Один из них, BA.2, сейчас активно распространяется в Скандинавии, Индии и на Филиппинах, заявил глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и бактерий" Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер в интервью, опубликованном на сайте Базельского университета.

"Что мы знаем точно, так это то, что в настоящее время циркулируют три варианта "Омикрона"… Существует основной вариант BA.1, родственный ему вариант BA.2, который относительно быстро распространяется в Скандинавии, Индии и на Филиппинах, и, наконец, вариант BA.3 с низким уровнем распространения", - сказал Неер в интервью, опубликованном на сайте Базельского университета.

По словам Неера, поведение "Омикрона" не является типичным, что делает его происхождение "еще более таинственным", и ученые до сих пор не могут объяснить такую нехарактерную эволюцию штамма.

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