Британские ученые зафиксировали новый симптом "Омикрона", который разгоняет новую волную коронавируса по Украине. По их данным, этот штамм поражает уши.

Об этом сообщает "The Sun".

Жители Соединенного Королевства делятся данными о своем самочувствии в приложении "ZOE Covid Symptom Study app". Боль или звон в ушах - симптомы, на которые часто жаловались инфицированные британцы.

Штамм "Омикрон" можно спутать с обычной простудой. У него те же симптомы: насморк, головная боль, утомляемость. Однако теперь этот список дополнила ​​боль в ушах.

"Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорируйте их. Пройдите официальное тестирование. У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения Covid", - сказал доктор Константин Станкович.

Напомним, "Страна" писала о том, что по информации Минздрава, для "Омикрона" характерен короткий инкубационный период, он может быть заразен уже в первые сутки.

Кроме того, мы также сообщали о том, что медики назвали самые распространенные симптомы заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Также мы информировали о том, что будущие варианты варианты Covid-19 могут быть более заразными, чем новый штамм "Омикрон".