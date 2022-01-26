Британские ученые назвали новый симптом штамма коронавируса "Омикрон"
Британские ученые зафиксировали новый симптом "Омикрона", который разгоняет новую волную коронавируса по Украине. По их данным, этот штамм поражает уши.
Об этом сообщает "The Sun".
Жители Соединенного Королевства делятся данными о своем самочувствии в приложении "ZOE Covid Symptom Study app". Боль или звон в ушах - симптомы, на которые часто жаловались инфицированные британцы.
Штамм "Омикрон" можно спутать с обычной простудой. У него те же симптомы: насморк, головная боль, утомляемость. Однако теперь этот список дополнила боль в ушах.
"Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорируйте их. Пройдите официальное тестирование. У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения Covid", - сказал доктор Константин Станкович.
Напомним, "Страна" писала о том, что по информации Минздрава, для "Омикрона" характерен короткий инкубационный период, он может быть заразен уже в первые сутки.
Кроме того, мы также сообщали о том, что медики назвали самые распространенные симптомы заражения штаммом коронавируса "Омикрон".
Также мы информировали о том, что будущие варианты варианты Covid-19 могут быть более заразными, чем новый штамм "Омикрон".