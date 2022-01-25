С четверга, 27 января, Ровенская область переходит в "красную" зону карантина.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр Кабинета министр Олег Немчинов.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во вторник, 25 января.

Отметим, что таким образом Ровенская область становится вторым регионом, который вернули в красную зону. С понедельника, 24 января, в ней уже находится Ивано-Франковская область.

Между тем в Украине резко выросла заболеваемость коронавирусом - за прошедшие сутки (24 января) выявили 19 118 случаев заражения. Днем ранее количество новых выявленных случаев заражения было значительном меньше - 12 915.

Напомним, согласно данным на 25 января в Украине уже 14 регионов находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина. Среди них и Ровенская область, которая уже в четверг перейдет в "красную" зону. Строгий карантин грозит также и Львовской области, где уже три дня превышены сразу два коронавирусных показателя.

Также сообщалось, что в Минздраве Украины пообещали не вводить жесткий карантин, как весной 2020 года.