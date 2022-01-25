В Украине снова резко подскочила заболеваемость ковидом. За сутки в нашей стране выявили 19 118 случаев заражения (вчера было 12 915 - Ред.). За день число смертей от ковида увеличилось в 2,5 раза: вчера сообщалось о 67 летальных случаях, сегодня - о 161.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 25 января пресс-службой Минздрава.

В Украине за прошлые сутки, по данным ведомства, ковид обнаружили у 2 809 детей и 594 медиков. 1 507 человек попали в больницы. Летальным оказался 161 случай коронавируса. 5 863 человека выздоровели.

За сутки 69 546 человек сделали прививку от коронавируса. 27 261 человек получил первую дозу вакцины, 24 700 - вторую дозу. 501 украинец получил дополнительную дозу вакцины, 17 084 - бустерную дозу.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 889 488 случаев коронавируса. 3 591 201 человек выздоровел. 99 443 случая оказались летальными.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера, 24 января, первая в этом году область Украины перешла в красную ковид-зону. Локдаун объявили в Ивано-Франковской области. Кроме того, Харьковская область перешла в оранжевую зону карантина. Всего в ней по состоянию на 24 января было 10 регионов.

Также мы сообщали, что медики назвали самые распространенные симптомы заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Одним из них оказался обыкновенный насморк.

Кроме того, мы писали, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно. И этот сценарий считается оптимистичным.