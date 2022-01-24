В России в понедельник, 24 января, зафиксировали абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом — более 65 тысяч .

В Москве, по данным властей, у 80% инфицированных выявили штамм коронавируса "Омикрон", при том, что 79,7% из них не покидали страну.

На фоне огромного числа заболевших ни по госпитализациям, ни по смертности рекордов нет и стремления к ним пока не наблюдается.

Власти сообщают, что люди лечатся дома, получая больничные.

В связи с этим, по данным "Страны", у россиян возникла сложность с вызовом врачей на дом (которые ставят капельницы и делают уколы антибиотиков от пневмонии). Их приходится ждать несколько дней. Более-менее реально в перспективе одних суток вызвать только врача по платной страховке (у кого она есть).

Между тем, в Украине несмотря на традиционный спад заболеваемости ковидом, который, согласно официальным данным Минздрава, наблюдается после каждых выходных, число новых случаев коронавируса в Украине продолжает удерживаться на уровне выше 10 тысяч за сутки. Вчера в нашей стране выявили 12 915 новых случаев ковида (позавчера было 15 444 новых случаев).

Также "Страна" писала о том, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно. При этом в ведомстве называют такой сценарий оптимистичным. Причиной резкого скачка заболеваемости является новая волна коронавируса, вызванная штаммом "Омикрон".