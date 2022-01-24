Несмотря на традиционный спад заболеваемости ковидом, который, согласно официальным данным Минздрава, наблюдается после каждых выходных, число новых случаев коронавируса в Украине продолжает удерживаться на уровне выше 10 тысяч за сутки. Вчера в нашей стране выявили 12 915 новых случаев ковида (позавчера было 15 444 новых случаев - Ред.).

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 24 января пресс-службой Минздрава.

Среди новых пациентов, по данным ведомства, 1 826 детей и 224 медика. В больницы за сутки попали 1 836 человек. 67 случаев коронавируса оказались летальными. 2 430 человек выздоровели.

За день в Украине сделали 22 541 прививку от ковида. 8 280 человек получили первую дозу вакцины, 8 835 человек - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 87 украинцев, бустерную – 5 339 жителей страны.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 870 370 случаев коронавируса. Из них 99 282 оказались летальными. 3 585 338 человек выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно. При этом в ведомстве называют такой сценарий оптимистичным. Причиной резкого скачка заболеваемости является новая волна коронавируса, вызванная штаммом "Омикрон".

Официально о старте новой вспышки ковида в Украине Министерство здравоохранения Украины официально объявило 20 января.

"Страна" подробно писала о том, как "Омикрон" разгоняет новую волну коронавируса и что о нем известно.