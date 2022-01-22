Глава Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины Виктор Ляшко, ранее объявивший о двух новых областях, претендующих на переход в красную зону, заявил, что в начале новой волны заболеваемости COVID-19 в Украине примерно 10% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на собственного корреспондента на встрече Виктора Ляшко с журналистами в пятницу, 21 января.

"Одна из особенностей штамма "омикрон" по сравнению с "дельтой" – он больше поражает детское население. Больше ли по сравнению со всем населением? Нет. Мы отслеживаем четкую динамику. У нас среди новых случаев по Украине за последний день 12%, а в среднем с 10 до 20 января среди всех выявленных случаев от 6% до 10% - это дети. Среди госпитализированных у нас от 19% до 16% - это дети. 19% было, стало 16%", - рассказал глава МОЗ.

По словам Ляшко, "нельзя говорить, что это какая-то статистика, потому что только заходим на волну".

Министр добавил, что преимущественно госпитализируют детей с температурой +38C, интоксикацией, когда родители вызывают экстренную медпомощь.

Ранее "Страна" сообщала, что программа "єПідтримка" по выдаче 1000 гривен вакцинированным украинцам продолжает расширяться, весной возраст пользователей программы планируют снизить до 14 лет, а возможно даже и до 12 лет.

Также мы писали, что во Львове рекордное число детей болеют COVID-19 и ОРВИ. Сейчас таких насчитывается почти 10 тысяч - такой динамики не было за всю пандемию.

Кроме того, мы информировали, что все школы Черновицкой области из-за вспышки коронавируса с пятницы ушли на дистанционку.