Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что существующие темпы глобальной вакцинации позволят приблизиться к коллективному иммунитету от коронавируса в Африке только в 2024 году, а это грозит появлением новых вариантов инфекции, которые могут оказаться страшнее штамма "омикрон".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление генсека ООН перед Генеральной Ассамблеей по приоритетам работы на 2022 год в пятницу, 21 января.

"Омикрон" стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже. Прекращение распространения инфекции должно быть главным пунктом повестки дня повсюду. В то же время вирус нельзя использовать как прикрытие для подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы прессы", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН рассказал о важности продолжения кампании по глобальной вакцинации, темпы реализации которой пока отстают от поставленных целей.

"Наука ясно показала - вакцины работают и спасают жизни. В прошлом октябре Всемирная организация здравоохранения поставила задачу вакцинировать 40% населения планеты к концу 2021 года и 70% - к середине этого года. Мы пока не приблизились к этим целям. Темпы вакцинации в странах с высокими доходами в семь раз выше, чем в странах Африки. Такими темпами показатель в 70% вакцинированных в Африке будет достигнут только к августу 2024 года", - заявил генсек ООН.

При этом Гутерриш указал, что в мире производится уже 1,5 млрд доз вакцин от коронавируса ежемесячно.

"Но их распределение скандально неравномерно, а надо сделать так, чтобы вакцинация была всеобщей. Не вирус должен распространяться как лесной пожар, а вакцины", - добавил он.

"Нам надо делать больше, чтобы подготовить наш мир к следующей вспышке в соответствии с рекомендациями независимых экспертов по пандемии", - подытожил генсек ООН.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве ожидают, что число новых случаев коронавируса, которые будут ежедневно выявлять в Украине, увеличится до 59 000. Этот прогноз в ведомстве называют оптимистичным. При этом суммарно за февраль 2022 года ковидом могут заболеть около миллиона украинцев.

Также мы писали, что 20 января в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине.